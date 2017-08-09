В Большечерниговском районе мужчина несколько раз ударил знакомого ножом

106

В полицию по Большечерниговскому району поступило сообщение о том, что к врачам за медицинской помощью обратился местный житель 1992 года рождения.Установлено, что двое мужчин в ночное время распивали спиртные напитки, находясь у подъезда Микрорайона поселка Краснооктябрьский. Предположительно, в ходе распития спиртного между ними произошла ссора, в результате которой злоумышленник кухонным ножом нанес несколько ударов в область туловища своему товарищу, после чего скрылся с места происшествия.В эту же ночь потерпевший был госпитализирован. В кратчайшие сроки стражи порядка установили личность предполагаемого преступника - им оказался местный житель 1996 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище.В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Ведется следствие.