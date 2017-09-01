В Большечерниговском районе, в перевернувшейся иномарке, погибла молодая женщина

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В результате ДТП 25-летний пассажир иномарки получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу. Женщина 1984 года рождения, находившаяся на заднем пассажирском сидении «Daewoo Nexia», от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия врачей. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель авто находился в трезвом состоянии.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.