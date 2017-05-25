В Богатовском районе пьяная женщина ударила кухонным ножом своего неофициального супруга

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Полицейские установили, что мужчина получил тяжкие телесные повреждения в своем доме в поселке Новоборское Борского района. Сотрудники уголовного розыска установили, что он проживал по данному адресу со своей 30-летней возлюбленной.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции выяснили: ранение мужчина получил во время ссоры, возникшей между ним и сожительницей. Женщина, выпив изрядное количество алкоголя, не сдержала эмоций и ударила кухонным ножом своего неофициального супруга. Она дала признательные показания.В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленного причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото newsregions.ru