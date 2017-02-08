В Богатовском районе 4-летний мальчик умер в больнице после простуды
8 февраля 2017 21:08
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По ее словам, на прием к районному прокурору в среду пришли родители ребенка и сообщили, что их 4-летний сын скончался в больнице 3 февраля. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
В свою очередь в областном Минздраве агентству сообщили, что мальчика положили в больницу с ОРВИ и высокой температурой.
"Он болел в начале января и пролечился. В конце января снова началось лечение, затем он поступил в больницу", - сказал сотрудник министерства. При этом он подчеркнул, что "медицинская помощь мальчику была оказана в полном объеме".
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