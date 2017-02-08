В Богатовском районе 4-летний мальчик умер в больнице после простуды

120

По ее словам, на прием к районному прокурору в среду пришли родители ребенка и сообщили, что их 4-летний сын скончался в больнице 3 февраля. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.В свою очередь в областном Минздраве агентству сообщили, что мальчика положили в больницу с ОРВИ и высокой температурой."Он болел в начале января и пролечился. В конце января снова началось лечение, затем он поступил в больницу", - сказал сотрудник министерства. При этом он подчеркнул, что "медицинская помощь мальчику была оказана в полном объеме".