В Безенчукском районе женщина-водитель автомобиля "Lifan", нарушив ПДД, столкнулась на "встречке" с "Грантой"
27 сентября 2018 16:41
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В дежурную часть Безенчукского района поступило сообщение от местного жителя о дорожно- транспортном происшествии с участием двух автомобилей на 6 км автодороги «Никольское - Купино - Толстовка – станция Звезда».
Для выяснения обстоятельств на место происшествия были направлены сотрудники полиции. Установлено, что водитель автомашины "Lifan" - женщина 1979 года рождения, двигаясь по автодороге, не выбрав скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречной машиной "Лада Гранта".
По данным полицейских, водитель 1989 года рождения ехал вместе с пассажирами: супругой - на переднем пассажирском сидении, и 4-летним ребенком – на заднем. В результате столкновения мужчина был госпитализирован в больницу с диагнозом «перелом таза». Остальные пассажиры автомобилей не пострадали.
В ходе опроса злоумышленница пояснила, что ехала с дачи домой и очень торопилась, спереди на пассажирском месте в автомобиле находился пассажир-супруг.
По данным сотрудников органов внутренних дел, женщина ранее не судима. По статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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