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В Безенчукском районе женщина-водитель «Daewoo» на "встречке"столкнулась с автомобилем «LADA Vesta»

9 января 2018 20:51
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В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры иномарки.
Сегодня в 13:00 в Безенчукском районе 54-летняя женщина, управляя автомашиной «Daewoo», двигалась со стороны села Переволоки в направлении Безенчука. По предварительным данным, иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «LADA Vesta».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля иностранного производства – женщины 1938, 1956, 1957 и 1996 годов рождения. Пострадавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.





Фото:    ГУ МВД России по Самарской области  
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