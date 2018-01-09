В Безенчукском районе женщина-водитель «Daewoo» на "встречке"столкнулась с автомобилем «LADA Vesta»

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В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля иностранного производства – женщины 1938, 1956, 1957 и 1996 годов рождения. Пострадавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы.По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области