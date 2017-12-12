В Безенчукском районе задержан мужчина, который прятал в рукаве куртки пакет с марихуаной
12 декабря 2017 16:08
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Полицейские выяснили, что безработный, ранее судимый за кражу, житель Безенчука 1986 года рождения периодически употребляет наркотики. В ходе допроса он признался, что сам нарвал листья и стебли растения для личного употребления – эта версия сейчас проверяется сотрудниками органов внутренних дел.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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