В Безенчукском районе задержали виновника ДТП, в результате которого погиб пешеход
10 ноября 2017 14:00
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Водитель автомобиля «Шевроле Нива», двигаясь по улице Чапаева по направлению от пересечения с улицей Центральной к улице Карла Маркса п. Безенчук, сбил мужчину 1959 года рождения, переходившего проезжую часть справа налево в неустановленном месте. Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь. От полученных в результате ДТП травм мужчина скончался до прибытия врачей.
Сотрудниками органов внутренних дел проведены розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание скрывшегося водителя: проверено около 60 автомобилей подобной марки и цвета, просмотрены записи с видеокамер. Установлено, что транспортное средство принадлежит одной из организаций поселка, водитель управлявший автомобилем и совершивший наезд, задержан. В настоящее время он находится под административным арестом.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.
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