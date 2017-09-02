В Безенчукском районе в озере Казаркино нашли труп мужчины
2 сентября 2017 18:36
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Они достали из озера тело мужчины 1957 года рождения.
Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины.
Фото: ПСС Самарской области
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