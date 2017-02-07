В Безенчукском районе тушили крупный пожар на 200 кв. метрах

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Поздно вечером 6 февраля по адресу: м.р. Безенчукский, п. Осинки, ул. Степная, произошел пожар. Горела кровля здания на площади 200 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.