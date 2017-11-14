В Безенчукском районе пьяный мужчина несколько раз ударил головой о дверной проем свою сожительницу

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Полицейские установили, что заявительница находилась в своей квартире, когда к ней пришел ее сожитель. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Стражи правопорядка выяснили: на почве личных неприязненных отношений сожитель нанес 32- летней потерпевшей телесные повреждения, ударив ее несколько раз головой о дверной проем, после чего скрылся.Полицейские задержали подозреваемого по месту его проживания. Ранее судимый, неработающий местный житель 1984 года рождения сознался в содеянном.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.