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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Безенчукском районе пьяный мужчина несколько раз ударил головой о дверной проем свою сожительницу

14 ноября 2017 14:22
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от местной жительницы 1985 года рождения о нанесении ей телесных повреждений.

Полицейские установили, что заявительница находилась в своей квартире, когда к ней пришел ее сожитель. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Стражи правопорядка выяснили: на почве личных неприязненных отношений сожитель нанес 32- летней потерпевшей телесные повреждения, ударив ее несколько раз головой о дверной проем, после чего скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого по месту его проживания. Ранее судимый, неработающий местный житель 1984 года рождения сознался в содеянном.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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Комментарии



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