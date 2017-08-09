В Безенчукском районе на автозаправке у мужчины из сумки украли 45 000 рублей

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Прибывшие на место происшествия полицейские опросили потерпевшего, который пояснил, что после заправки своей автомашины оставил сумку на колонке и уехал. Вспомнив о пропаже, мужчина вернулся на АЗС. Сумку ему вернули на кассе, но деньги, находившиеся в ней, исчезли.В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что один из клиентов заправки увидел лежащую на колонке сумку, похитил находящиеся в 45 000 рублей и отнес её на кассу, после чего скрылся с места происшествия. В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили личность злоумышленника, после чего задержали его. Подозреваемым оказался мужчина 1993 года рождения, который в содеянном сознался. Похищенные деньги были изъяты у злоумышленника. Молодой человек, по сведениям полицейских, ранее к уголовной ответственности не привлекался.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.