В Безенчукском районе мужчина ночью украл у пенсионерки мешок картошки и мешок лука

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В ходе опроса пострадавшей сотрудниками полиции установлено, что заявительнице принадлежит сарай, в погребе которого она хранила овощи и заготовки на зиму.Полицейские выяснили, что женщина, придя за луком, обнаружила, что дверь сарая взломана, а в погребе отсутствует значительная часть картофеля и лука. Также пенсионерка рассказала стражам порядка, что накануне видела подозрительного мужчину, наблюдающего за ней издалека.В кратчайшие сроки полицейские установили личность вора и задержали его. Им оказался местный житель 1991 года рождения, ранее судимый за кражу. В квартире мужчины сотрудниками полиции были обнаружены мешки с похищенным. Злоумышленник признался, что, увидев женщину, несущую продукты из погреба, решил пойти на преступление, так как это наиболее легкий способ обогащения.Сотрудниками органов внутренних дел установлено, что ночью мужчина открыл замок с помощью арматуры и проник в погреб, после чего взял пустые мешки и наполнил один из них картофелем, другой - луком, и отнес их домой.Похищенное имущество изъято и возращено законной владелице.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мера пресечения - подписка о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.