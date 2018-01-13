В Безенчукском районе молодой человек приехал в гости к знакомой и украл из подезда велосипед
13 января 2018 19:32
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Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевший оставил велосипед на первом этаже в подъезде многоквартирного дома, а позже не обнаружил его на месте.
В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции проверили ранее судимых граждан и установили, что к краже может быть причастен безработный 27-летний житель Безенчука, ранее судимый за нанесение побоев и угрозу убийством.
Правоохранители задержали его. Во время опроса мужчина рассказал, что в день кражи распивал дома спиртное, а позже попросил приятеля отвезти его к своей знакомой. Прибыв к дому, злоумышленник не смог вспомнить квартиру и набрал произвольный номер на домофоне. После того, как ему открыли дверь, он прошел по этажам, но решив, что перепутал квартиры, пошел на выход. Спускаясь по лестнице он заметил велосипед, который решил похитить. Водитель, ожидавший около дома, довез мужчину и похищенное транспортное средство до жилища подозреваемого. Затем злоумышленник спрятал велосипед в гараж.
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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