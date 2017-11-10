В Безенчукском районе ВАЗ 2107 врезался в стоящий на обочине КАМАЗ, водитель погиб

179

В Безенчукском районе вечером 9 ноября произошло ДТП. Водитель 1956 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2107, двигаясь по автодороге "Безенчук-Александровка-Верхнепечерское", на 6 км допустил наезд на стоящий на обочине в попутном направлении автомашину КАМАЗ 5320 с прицепом, который остановился по причине поломки.В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ 210740 от полученных травм скончался на месте, а его 54-летняя пассажирка госпитализирована бригадой скорой помощи с различными травмами. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии.За 9 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП. При этом 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Погиб один человек, сообщает облМВД.