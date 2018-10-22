В Безенчукском районе 22-летняя автолюбительница, управляя ВАЗ 21140, врезалась в КАМАЗ

124

Одно из ДТП произошло в 12:45 в Безенчукском районе. 22-летняя автолюбительница (водительский стаж 4 года) управляя автомобилем ВАЗ 21140 двигалась по автодороге «Осинки-Приволжье» со стороны поселка Осинки в направлении села Приволжье.По предварительной версии полицейских, девушка выбрала скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения и допустила столкновение с автомобилем КАМАЗ под управлением мужчины 1964 года рождения (водительский стаж 34 года), двигавшемся в попутном направлении.В результате ДТП получили травмы и обратились за медицинской помощью водитель легкового автомобиля и его пассажиры – мужчина 1995 года рождения и 44-летняя женщина, которая впоследствии была госпитализирована.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области