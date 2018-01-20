В Безенчукском районе мужчина сдал квартиру знакомому и остался без смесителей в ванной комнате и кухне

62

Сотрудниками полиции установлено, что он сдавал квартиру знакомому мужчине, который проживал в ней четыре месяца. Затем квартиросъемщик съехал, а хозяин, придя в помещение, обнаружил пропажу двух смесителей холодной и горячей воды в ванной комнате и кухне.Вором оказался неработающий местный житель 1994 года рождения, ранее судимый за кражу. Он был задержан по новому месту жительства, мужчина снял жилье в том же селе. Он пояснил стражам правопорядка, что похищенные смесители продал неизвестному, а деньги потратил на собственные нужды.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.