В Безенчуке водитель-экспедитор украл телефон у администратора магазина во время приема товара
31 декабря 2017 15:49
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Прибывшие сотрудники полиции установили, что женщина работает администратором в одном из магазинов поселка Безенчук. Во время приема товара водитель-экспедитор, осуществляющий отгрузку привезенного товара, заметил на одном из стеллажей в подсобном помещении сотовый телефон, принадлежащий заявительнице. Воспользовавшись тем, что его никто не видит, он взял гаджет, после чего уехал. Потерпевшая, обнаружив пропажу, сообщила в полицию.
В результате оперативных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказался житель Красноярского района 1982 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление. Подозреваемый был задержан по месту жительства. Он признал свою вину полностью, пояснив стражам правопорядка, что сотовый телефон украл для личного использования. Сотрудники полиции изъяли украденное имущество и вернули законной владелице.
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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