В Безенчуке полицейские задержали беременную женщину с пакетом марихуаны

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У неё был обнаружен и изъят пакет с марихуаной общей массой 129,75 грамма, что является крупным размером.В ходе опроса женщина пояснила, что в конце августа 2018 года она нарвала дикорастущую коноплю недалеко от поселка, после чего спрятала ее в гаражном массиве с целью дальнейшего личного употребления.По данным сотрудников ОВД, женщина ранее не судима, не работает, воспитывает троих несовершеннолетних детей, в настоящее время находится на пятом месяце беременности.Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области