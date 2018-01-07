В Безенчуке мужчина в магазине купил сигареты и украл телефон продавца
7 января 2018 14:21
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По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили: потерпевшая работает продавцом в одном из магазинов поселка.
В дневное время в помещение торговой точки вошел мужчина. Купив две пачки сигарет, он отошел в сторону, наблюдая за продавцом, затем через некоторое время поспешил скрыться. Женщина, обнаружив пропажу сотового телефона и заметив странное поведение посетителя, сообщила в полицию.
С помощью составленной ориентировки недалеко от магазина злоумышленник был задержан полицейскими по горячим следам. Он рассказал, что сотовый телефон похитил для личного пользования. Мужчина признался, что в момент совершения покупки он увидел телефон, лежащий за прилавком, а затем ждал момент, когда продавец отвлечется и отойдет, и, совершив кражу, ушел из магазина.
По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый несколько дней назад совершил аналогичное преступление. Сотовый телефон возвращен законной владелице.
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Мера пресечения – обязательство о явке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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