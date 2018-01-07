В Безенчуке мужчина в магазине купил сигареты и украл телефон продавца

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По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили: потерпевшая работает продавцом в одном из магазинов поселка.В дневное время в помещение торговой точки вошел мужчина. Купив две пачки сигарет, он отошел в сторону, наблюдая за продавцом, затем через некоторое время поспешил скрыться. Женщина, обнаружив пропажу сотового телефона и заметив странное поведение посетителя, сообщила в полицию.С помощью составленной ориентировки недалеко от магазина злоумышленник был задержан полицейскими по горячим следам. Он рассказал, что сотовый телефон похитил для личного пользования. Мужчина признался, что в момент совершения покупки он увидел телефон, лежащий за прилавком, а затем ждал момент, когда продавец отвлечется и отойдет, и, совершив кражу, ушел из магазина.По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый несколько дней назад совершил аналогичное преступление. Сотовый телефон возвращен законной владелице.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Мера пресечения – обязательство о явке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области