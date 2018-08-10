Я нашел ошибку
Главные новости: 
На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы.
Из-за ремонтных работ на участке трассы М-5 в Самарской области организовано реверсивное движение
Адвокаты подсудимой считают, что ее нужно оправдать.
Прокуратура запросила семь лет реального срока для директора самарской гимназии №1
Действие обеспечительных мер продлится вплоть до окончания рассмотрения судом заявления о привлечении обоих бизнесменов к субсидиарной ответственности.
Суд арестовал московские квартиры бенефициаров скандального подрядчика завода «Кузнецов»
Участников сельскохозярмарок в Самаре спрячут в шатрах из французской ткани за 8 миллионов
Участников сельскохозярмарок в Самаре спрячут в шатрах из французской ткани за 8 миллионов
Следователи Южного СУ на транспорте начали проверку по факту гибели женщины.
Пассажирка умерла от инфаркта на борту авиакомпании Red Wings
Глава государства согласился, что стадионы должны быть загружены и такой деятельностью как выставки, концерты, туризм, коммерческая аренда, но все-таки
«Самара Арена» должна выйти на самоокупаемость через 6 лет
По словам эксперта, органы власти должны серьезно задуматься над обеспечением доступности в поликлиниках рентген-кабинета, а также кабинетов травматолога и хирурга.
ОНФ: Нужно законодательно закрепить стандарт, определяющий расположение помещений в поликлиниках
В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии сказали, что рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.
В Карелии церковь Успения в Кондопоге - сгорела дотла
сегодня  Пятница, 10 августа, 20:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/08:
USD 66.29
2.7
EUR 76.83
3.01
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Безенчуке местный житель осужден за незаконное хранение боеприприпасов

10 августа 2018 15:00
142
Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно.
Житель поселка Безенчук 1970 года рождения перешел проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в результате чего был остановлен инспекторами ДПС.

В ходе составления административного протокола полицейские обратили внимание на то, что нарушитель заметно нервничает и оглядывается по сторонам. Поведение мужчины вызвало у стражей правопорядка подозрение, о чем они сообщили оперативникам.

Прибывшие на место сотрудники отдела уголовного розыска в присутствии понятых провели осмотр предметов одежды задержанного, в результате которого в правом кармане брюк ими был обнаружен и изъят пакет, внутри которого находились семь штатных боеприпасов калибра 5,6 мм.

В ходе опроса злоумышленник пояснил, что нашел патроны на свалке поселка Безенчук около шести лет назад. Патроны он принес домой, где спрятал их, а через некоторое время позабыл о находке. Вспомнив о патронах, подозреваемый решил показать боеприпасы знакомому, по пути к которому и был задержан правоохранителями.

По данным сотрудников полиции, предполагаемый злоумышленник ранее был судим за аналогичное противоправное деяние.

По статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», в отношении него было возбуждено уголовное дело.

На днях Безенчукским районным судом мужчина был признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
10 августа 2018  20:10
Адвокаты подсудимой считают, что ее нужно оправдать.
Прокуратура запросила семь лет реального срока для директора самарской гимназии №1
Адвокаты подсудимой считают, что ее нужно оправдать.  Закон
8
10 августа 2018  19:52
Действие обеспечительных мер продлится вплоть до окончания рассмотрения судом заявления о привлечении обоих бизнесменов к субсидиарной ответственности.
Суд арестовал московские квартиры бенефициаров скандального подрядчика завода «Кузнецов»
Действие обеспечительных мер продлится вплоть до окончания рассмотрения судом заявления о привлечении обоих бизнесменов к субсидиарной ответственности.   Закон
12
10 августа 2018  17:28
Кроме того, Ахмедов
В Самаре Атхамхон Ахмедов лишен свободы на 23 года за преступления террористического характера
Кроме того,  Ахмедов "совершил посягательство на жизнь двух оперуполномоченных ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области, находившихся при исполнении своих... Закон
122
10 августа 2018  16:51
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей.
Заместитель начальника отдела полиции Самары подозревается в получении взятки
  Закон
100
10 августа 2018  16:40
Осужденные входили в состав организованной преступной группы, специализирующейся на хищении автотранспортных средств на территории Самары.
В Самаре осуждены судебные приставы, виновные в хищениях автотранспортных средств и других преступлениях
Осужденные входили в состав организованной преступной группы, специализирующейся на хищении автотранспортных средств на территории Самары.  Закон
170
9 августа 2018  22:36
Задержаны чеченцы, вымогавшие деньги у солдат в Рощинском
Задержаны чеченцы, вымогавшие деньги у солдат в Рощинском
  Закон
10814
9 августа 2018  20:23
Сегодня стало известно, что в Telegram найдена уязвимость, которая открывает номера телефонов пользователей.
Верховный суд отклонил новую жалобу Telegram на приказ ФСБ
Сегодня стало известно, что в Telegram найдена уязвимость, которая открывает номера телефонов пользователей.   Закон
234
Весь список
Происшествия
10 августа 2018  19:27
Следователи Южного СУ на транспорте начали проверку по факту гибели женщины.
Пассажирка умерла от инфаркта на борту авиакомпании Red Wings
Следователи Южного СУ на транспорте начали проверку по факту гибели женщины.  Происшествия
48
10 августа 2018  18:35
В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии сказали, что рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.
В Карелии церковь Успения в Кондопоге - сгорела дотла
В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии сказали, что рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе неосторожное... Происшествия
78
10 августа 2018  15:00
Пресечена незаконная рубка леса в Шигонском районе
Пресечена незаконная рубка леса в Шигонском районе
Мужчина вырубил четыре сосны. Происшествия
147
Весь список
Криминал
10 августа 2018  13:46
Оружейный арсенал в Самаре стал поводом для возбуждения сразу трех уголовных дел
Оружейный арсенал в Самаре стал поводом для возбуждения сразу трех уголовных дел
Он принадлежал покойному лидеру «законовского» ОПС. Криминал
154
10 августа 2018  13:30
В Тольятти полицейские задержали мужчину, который похитил телефон у случайного знакомого
В Тольятти полицейские задержали мужчину, который похитил телефон у случайного знакомого
Ночью он вместе со случайным знакомым распивал спиртные напитки в подъезде дома. Криминал
113
10 августа 2018  13:25
Задержан подозреваемый в убийстве 23-летнего самарца, которого утопили на Алексеевских озерах
Задержан подозреваемый в убийстве 23-летнего самарца, которого утопили на Алексеевских озерах
При визуальном осмотре тела погибшего признаки насильственной смерти не были обнаружены. Криминал
136
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
329
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
814
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
664
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1240
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1014
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1049
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1643
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1625
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3310
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2402
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3541
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
829
Весь список

Мероприятия
На Мастрюковских озёрах состоялась торжественная церемония открытия юбилейного слёта бардовской песни
Для гостей Грушинского фестиваля сегодня выступает Муниципальный духовой оркестр под управлением Марка Когана
Активисты ОНФ проводят в лесах Самарской области экологический противопожарный патруль
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда