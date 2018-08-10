В Безенчуке местный житель осужден за незаконное хранение боеприприпасов
10 августа 2018 15:00
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В ходе составления административного протокола полицейские обратили внимание на то, что нарушитель заметно нервничает и оглядывается по сторонам. Поведение мужчины вызвало у стражей правопорядка подозрение, о чем они сообщили оперативникам.
Прибывшие на место сотрудники отдела уголовного розыска в присутствии понятых провели осмотр предметов одежды задержанного, в результате которого в правом кармане брюк ими был обнаружен и изъят пакет, внутри которого находились семь штатных боеприпасов калибра 5,6 мм.
В ходе опроса злоумышленник пояснил, что нашел патроны на свалке поселка Безенчук около шести лет назад. Патроны он принес домой, где спрятал их, а через некоторое время позабыл о находке. Вспомнив о патронах, подозреваемый решил показать боеприпасы знакомому, по пути к которому и был задержан правоохранителями.
По данным сотрудников полиции, предполагаемый злоумышленник ранее был судим за аналогичное противоправное деяние.
По статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», в отношении него было возбуждено уголовное дело.
На днях Безенчукским районным судом мужчина был признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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