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В Белореченском районе Краснодарского края столкнулись два легковых автомобиля

7 июля 2018 18:38
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Жертвами ДТП стали девять человек, включая одного ребенка.
Момент аварии с участием двух легковых автомобилей в Белореченском районе Краснодарского края, в результате которой погибли девять человек, попал на видео. Кадры с видеорегистратора опубликовал телеканал НТВ. Изначально видеозапись появилась в паблике «Белореченск» во «ВКонтакте», передает РБК.

На них видно, как один из автомобилей на затяжном повороте выезжает на встречную полосу и сталкивается с другим автомобилем. Съемка велась из машины, которая следовала позади выехавшего на встречку автомобиля.

Ранее в пресс-службе краевого управления МВД сообщили, что авария произошла 6 июля на 22-м км автодороги Мирный — Бжедуховская — Беляевский. «Водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Lada Priora Universal», — говорилось в сообщении ведомства.

В каждой из машин находились по пять человек. В результате ДТП девять человек, включая одного ребенка, погибли. Выжить удалось одной девушке, с травмами она была доставлена в больницу, уточнили в ведомстве. В какой из машин она находилась и какое ее состояние, не сообщается.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах происшествия.


Фото представлено РБК


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