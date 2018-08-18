В Башкирии выпускницу школы насмерть раздавил стог сена

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По данным следствия, 29 июля погибшая помогала своей семье убирать сено с поля в Буздякском районе и упала на машину. Сверху на неё рухнул стог сена, из-за чего девушка получила разрыв органов, в том числе печени.Устанавливаются все обстоятельства, назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.