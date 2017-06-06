В Баныкинском карьере в Тольятти утонул 10-летний мальчик
6 июня 2017 09:59
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Как пишет TLTgorod, трагедия произошла 2 июня в Центральном районе Тольятти. В 16:30 в Баныкинском карьере утонул десятилетний подросток. Об этом 5 июня рассказал на своей странице в Фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.
Со слов сверстников, мальчик зашел в воду не выше колен, после чего поскользнулся и упал. Как удалось установить позже, рельеф дна на месте трагедии имеет сильный уклон. В трех метрах от уреза воды глубина водоема составляет более 4 метров. Сверстники пытались помочь другу, но ничего сделать не смогли, после чего позвонили спасателям.
Прибыв на место, водолазы быстро обнаружили тело мальчика, которое находилось на глубине около 4 метров. Реанимационные действия не привели к положительному результату. Прибывшим врачам ничего не оставалось как констатировать смерть.
«Стоит отметить, что данный затопленный карьер считается одним из опасных мест на территории города. На пути к водоему размещены предупреждающие аншлаги», - отмечает Андрей Дербенев.
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