В Автозаводском районе Тольятти водитель ВАЗ-2111 насмерть сбил пешехода
1 мая 2017 22:59
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По предварительной версии, водитель отечественной легковушки ВАЗ-2111, двигаясь по улице 40 лет Победы Автозаводского района Тольятти, допустил наезд на пешехода. Прибывшие медики констатировали его смерть. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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