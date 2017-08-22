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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Автозаводском районе Тольятти горел автомобиль

22 августа 2017 09:18
62
В Автозаводском районе Тольятти горел автомобиль
Пожар тушили 7 человек.

21 августа по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Коммунальная, произошел пожар.

Горел автомобиль.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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