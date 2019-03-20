В Аргентине потерявшийся пятилетний мальчик почти за сутки преодолел 21 км

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По данным портала, в воскресенье днем во время прогулки с родителями в одном из районов провинции Сан-Хуан на западе страны 5-летний Бенхамин Санчес начал удаляться, а затем пропал из виду. Бросившаяся на поиски мать не смогла его найти.Сообщается, что в поисках мальчика принимали участие более тысячи человек, включая полицейских, пожарных и волонтеров. В понедельник вечером его обнаружила группа мотоциклистов во главе с пилотом "Дакара" Альберто Онтиверосом. Мальчик был в сознании, но немного обезвожен."Мальчик сидел под деревом. Он попросил воды. Мы заметили, что он был напуган, но не плакал. Нам пришлось убедить его сесть в вертолет, потому что он боялся лететь. Но он согласился, чтобы встретиться с мамой", - заявил представитель службы безопасности провинции Густаво Фаринья.Как отмечает портал, в пустынном районе, где потерялся мальчик, часто встречаются пумы, пауки, скорпионы, змеи и прочие опасные животные. Помимо этого, мальчик столкнулся с резким перепадам температуры воздуха, которая ночью опускалась до 0 °С, а днем прогревалась до +30°С.По данным портала, для обследования медиками Бенхамин был доставлен в больницу."Мы провели самые страшные 24 часа в нашей жизни. Я думала, что никогда его не увижу", - заявила сестра мальчика Гуадалупе Сурита. Она добавила, что вся семья благодарит власти за помощь в поиске мальчика. Помимо этого она подтвердила, что, по мнению семьи, Бенхамин потерялся сам и никто не связан с его исчезновением."Мама шла за мной, и я начал убегать. Поначалу я ее слышал, но потом потерялся. Я шел к свету, который был далеко, там же, где моя мама", - позднее рассказал мальчик. По данным портала, он рассказал маме, что пил воду из ручья, который "был грязный" и пытался есть "растения", которые ему не понравились.