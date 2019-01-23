В Амурской области задержали владельца приюта после массовой гибели собак
23 января 2019 21:34
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Подозреваемый находился за рубежом, его задержали по приезде и доставили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос об аресте руководителя приюта.
Почти полсотни мёртвых собак нашли на прошлой неделе в приюте "Дружок" в селе Чигири, расположенном в окрестностях Благовещенска. Ещё столько же голодных животных взяли на попечение зоозащитники и жители региона. СК завёл уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".
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