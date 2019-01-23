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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Амурской области задержали владельца приюта после массовой гибели собак

23 января 2019 21:34
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Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о его аресте.
В Амурской области по обвинению в жестоком обращении с животными задержан владелец приюта для собак, где ранее погибло почти 50 питомцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает life.ru.

Подозреваемый находился за рубежом, его задержали по приезде и доставили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос об аресте руководителя приюта.

Почти полсотни мёртвых собак нашли на прошлой неделе в приюте "Дружок" в селе Чигири, расположенном в окрестностях Благовещенска. Ещё столько же голодных животных взяли на попечение зоозащитники и жители региона. СК завёл уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". 
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