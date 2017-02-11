В Алтайском крае мать оставила двухлетнего сына одного на неотапливаемой веранде дома без одежды и ушла на 4 дня

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Как сообщила помощник прокурора Локтевского района Мария Абращенко, малыша своим телом согревала собака, что спасло ему жизнь. В настоящее время ребенку в связи с переохлаждением оказывается стационарная медицинская помощь. После обнаружения ребенка мать еще 4 дня не возвращалась домой.В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству".Кроме того, прокурором был поставлен вопрос о лишении родительских прав. Исковое заявление удовлетворено, но пока не вступило в законную силу.