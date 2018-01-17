В Алексеевском районе погиб 23-летний водитель «ВИС» после столкновения на "встречке" с ВАЗ-2115

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Сегодня, 17 января, в 15:50 на 12 километре автодороги «Самара-Оренбург-Алексеевка» 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, не убедившись в безопасности маневра, решил совершить обгон и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с легковым автомобилем «ВИС». В результате ДТП 23-летний водитель «ВИС» погиб на месте происшествия, водитель «пятнадцатой» госпитализирован.По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области