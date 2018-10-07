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В Абхазии из-за рухнувшего на УАЗ эвкалипта погибли два российских пограничника

7 октября 2018 16:42
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Ещё один российский пограничник получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.
В Абхазии двое сотрудников Погрануправления ФСБ погибли в результате падения эвкалипта на УАЗ, в котором они находились. Ещё один российский пограничник получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован, передает life.ru.

По информации радио "Эхо Кавказа", трагедия случилась на подъезде к посёлку Агудзера.

По словам медиков, состояние оставшегося в живых россиянина остаётся крайне тяжёлым. Будет решаться вопрос о транспортировке пограничника в Россию. 
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Комментарии



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