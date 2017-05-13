В тольяттинском магазине изъято 150 литров пива, реализуемого с нарушением закона

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Полицейскими совместно с представителями общественного движения «Народный контроль» была организована проверка полученной информации. В ходе проведенной проверки поступившие сведения подтвердились.В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. Изъято 5 кег (150 литров) пива на сумму 10 890 рублей.Административный материал направлен в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения и принятия решения. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 5000 до 10000 рублей с конфискацией алкогольной продукции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.