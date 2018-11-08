В Сызранском районе на автодороге под колесами «Лады 11183» погибла женщина

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Еще одно ДТП произошло в Сызранском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 18:50 водитель 1963 года рождения (водительский стаж 8 лет), управляя автомобилем «Лада 11183» двигался по автодороге «Урал - Старая Рачейка - Смолькино» со стороны села Жемковка в направлении города Сызрань. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустила наезд на 43-летнюю женщину, находившуюся на правой полосе проезжей части дороги. В результате пешеход получил травмы и скончался до приезда медицинских работников.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области