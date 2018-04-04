В Самаре на проспекте Кирова пьяный пенсионер на «Renault logan» проехал на красный свет и столкнулся с «Nissan X-Trail»

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Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 03.04.2018 года в 09:10 мужчина 1948 года рождения, управляяавтомашиной «Renault logan», двигался по проспекту Кирова в направлении улицы Вольской. По предварительной информации полицейских,на пересечении проспекта Кирова и Юных Пионеров, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Nissan X-Trail».В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Renault logan», 69-летний мужчина получил травму груди. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель автомашины «Renault logan» находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области