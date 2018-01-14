В Красноглинском районе полицейские нашли похищенный автомобиль до того, как его начали разбирать на запчасти

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Полицейские выяснили, что автомобиль отечественного производства вечером 3 января был оставлен возле одного из домов на проспекте Кирова. Со слов заявителя следовало, что транспорт был не на ходу. Днем, 6 января, когда мужчина не обнаружил свое имущество, он и обратился в полицию.У сотрудников полиции появилась версия, согласно которой автомобиль могли похитить с целью «разбора» на запчасти. Машину полицейские обнаружили в гаражном боксе, расположенном на территории Красноглинского района. Выяснив, кто является владельцем гаража, полицейские установили предполагаемого похитителя и задержали его по месту проживания.Из собранных сотрудниками правоохранительных органов материалов следует, что двое нигде не работающих, ранее не судимых молодых людей 1995 и 1997 года рождения давно присмотрели этот автомобиль. Считая его брошенным, мужчины решили отбуксировать транспорт в гараж, принадлежащий одному из них. С их слов, они планировали разобрать автомобиль на запчасти. Причем, часть оставить себе, а от остального избавиться.В настоящее время транспортное средство изъято. По статье «Кража», возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.