Утром в Самаре на улице Победы полностью выгорел УАЗ Патриот

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По словам очевидцев огнем был охвачен весь автомобиль. Он сгорел полностью.К месту ДТП выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.Установлено, что произошло возгорание транспортного средства во время движения.Проводились аварийно-спасательные работы.Причина ДТП устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС