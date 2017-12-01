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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Утром в Самаре на улице Победы полностью выгорел УАЗ Патриот

1 декабря 2017 19:02
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К месту ДТП выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.
1 декабря в 08:08 произошло ДТП по адресу: Самара, Промышленный район, улица Победы. Полностью выгорел УАЗ Патриот.

По словам очевидцев огнем был охвачен весь автомобиль. Он сгорел полностью.

К месту ДТП выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Установлено, что произошло возгорание транспортного средства во время движения.

Проводились аварийно-спасательные работы.

Причина ДТП устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 



Фото из архива облМЧС
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Комментарии



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