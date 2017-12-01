Утром в Самаре на улице Победы полностью выгорел УАЗ Патриот
1 декабря 2017 19:02
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По словам очевидцев огнем был охвачен весь автомобиль. Он сгорел полностью.
К месту ДТП выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.
Установлено, что произошло возгорание транспортного средства во время движения.
Проводились аварийно-спасательные работы.
Причина ДТП устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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