Утром на пересечении Советской Армии и Дыбенко столкнулись иномарка и мотоцикл
8 июля 2018 13:44
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На пересечении Советской Армии и Дыбенко водитель «Рено», не убедившись в безопасности маневра, врезался в мотоцикл, который после столкновения влетел в ограждение, а мотоциклист пролетел метров 40.
Медики "скорой помощи", прибывшие через несколько минут, "погрузили мотоциклиста в скорую и начали откачивать".
На месте работают сотрудники ГИБДД.
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