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Утром на пересечении Советской Армии и Дыбенко столкнулись иномарка и мотоцикл

8 июля 2018 13:44
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«Мотоциклист пролетел метров 40».
В воскресенье, 8 июля, около 11 часов утра в Самаре на улице Советской Армии столкнулись иномарка и мотоцикл, сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев.

На пересечении Советской Армии и Дыбенко водитель «Рено», не убедившись в безопасности маневра, врезался в мотоцикл, который после столкновения  влетел в ограждение, а мотоциклист пролетел метров 40.

Медики "скорой помощи", прибывшие через несколько минут, "погрузили мотоциклиста в скорую и начали откачивать".

На месте работают сотрудники ГИБДД. 




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