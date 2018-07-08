Утром на пересечении Советской Армии и Дыбенко столкнулись иномарка и мотоцикл

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На пересечении Советской Армии и Дыбенко водитель «Рено», не убедившись в безопасности маневра, врезался в мотоцикл, который после столкновения влетел в ограждение, а мотоциклист пролетел метров 40.Медики "скорой помощи", прибывшие через несколько минут, "погрузили мотоциклиста в скорую и начали откачивать".На месте работают сотрудники ГИБДД.