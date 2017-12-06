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Уточненная информация о затруднении движения на трассе М-5 в м.р. Сызранский

6 декабря 2017 11:23
63
Уточненная информация о затруднении движения на трассе М-5 в м.р. Сызранский Развернут оперативный штаб.
Развернут оперативный штаб.

Как сообщалось ранее, в результате выпадения обильных осадков в виде снега на участке трассы М-5 Переволоки - Печерское (12 км) м.р. Сызранский затруднено движение большегрузного транспорта.
 Главным управлением организовано оповещение водителей большегрузного транспорта по КВ радиостанции, заблаговременно проведено СМС информирование населения о неблагоприятных погодных условиях.
К месту направлены оперативные группы ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области, тольяттинского и сызранского пожарно-спасательных гарнизонов, поисково-спасательные формирования, аэромобильная группировка Главного управления, силы и средства Волжского спасательного центра.

Личный состав Главного управления МЧС России по Самарской области переведен в режим повышенной готовности. С 23.45 5 декабря в Главном управлении развернут оперативный штаб, сообщает пресс-служба ведомства.

На месте дорожного затора находится и.о. начальника Главного управления МЧС России по Самарской области подполковник внутренней службы Аникин Алексей Александрович.
На расчистку трассы М-5 на данном участке задействовано 20 ед. техники и 27 чел. личного состава ООО «Волга проект».
Организован подвоз питьевой воды.

На автодороге М-5 организована работа 13 стационарных пунктов обогрева, общей вместимостью 465 человек.
В целях стабилизации обстановки дополнительно ограничено движение грузовых транспортных средств с 01.00 (мск.) до 09.00 (мск.). Организовано реверсивное движение.
Всего к устранению дорожного затора привлечено 175 человек, 43 ед. техники, в том числе от МЧС России 127 человек и 14 ед. техники.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

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