Уточненная информация о затруднении движения на трассе М-5 в м.р. Сызранский

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Как сообщалось ранее, в результате выпадения обильных осадков в виде снега на участке трассы М-5 Переволоки - Печерское (12 км) м.р. Сызранский затруднено движение большегрузного транспорта.Главным управлением организовано оповещение водителей большегрузного транспорта по КВ радиостанции, заблаговременно проведено СМС информирование населения о неблагоприятных погодных условиях.К месту направлены оперативные группы ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области, тольяттинского и сызранского пожарно-спасательных гарнизонов, поисково-спасательные формирования, аэромобильная группировка Главного управления, силы и средства Волжского спасательного центра.Личный состав Главного управления МЧС России по Самарской области переведен в режим повышенной готовности. С 23.45 5 декабря в Главном управлении развернут оперативный штаб, сообщает пресс-служба ведомства.На месте дорожного затора находится и.о. начальника Главного управления МЧС России по Самарской области подполковник внутренней службы Аникин Алексей Александрович.На расчистку трассы М-5 на данном участке задействовано 20 ед. техники и 27 чел. личного состава ООО «Волга проект».Организован подвоз питьевой воды.На автодороге М-5 организована работа 13 стационарных пунктов обогрева, общей вместимостью 465 человек.В целях стабилизации обстановки дополнительно ограничено движение грузовых транспортных средств с 01.00 (мск.) до 09.00 (мск.). Организовано реверсивное движение.Всего к устранению дорожного затора привлечено 175 человек, 43 ед. техники, в том числе от МЧС России 127 человек и 14 ед. техники.Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.