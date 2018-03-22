Условно осужденный житель Елховского района похитил сумку с деньгами в магазине

107

Полицейские опросили заявителя и посетителей магазина. Был составлен фоторобот подозреваемого. Предположив, что нападавший не успел далеко уйти, сотрудники полиции отработали вероятные пути его отхода.В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка установили личность похитителя - им оказался местный житель 1972 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.В краже он сознался, похищенная сумка изъята. Полицейские выяснили, что 6 тысяч рублей мужчина уже успел потратить на собственные нужды.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.