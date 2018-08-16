Ушла по грибы и пропала. Учёного-биолога с мировым именем ищут в лесу под Тверью

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По информации волонтёров поисково-спасательного отряда "Сова", 11 августа женщина покинула расположение временного туристического лагеря недалеко от деревни Хилово в Селижаровском районе. Александрова ушла в лес за грибами, и до настоящего момента о её местонахождении ничего не известно.Ирина Александрова — учёный с мировым именем, через несколько дней она должна была лететь с лекцией в Канаду.На данный момент поисками Ирины Алексеевны занимаются волонтёры и её коллеги из туристического лагеря.