Ушла по грибы и пропала. Учёного-биолога с мировым именем ищут в лесу под Тверью
16 августа 2018 20:32
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По информации волонтёров поисково-спасательного отряда "Сова", 11 августа женщина покинула расположение временного туристического лагеря недалеко от деревни Хилово в Селижаровском районе. Александрова ушла в лес за грибами, и до настоящего момента о её местонахождении ничего не известно.
Ирина Александрова — учёный с мировым именем, через несколько дней она должна была лететь с лекцией в Канаду.
На данный момент поисками Ирины Алексеевны занимаются волонтёры и её коллеги из туристического лагеря.
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