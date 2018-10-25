Ущерб от налёта на дом экс-главы ФТС превысил 50 млн

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Отмечается, что Бельянинов лишился 15 миллионов рублей, 10 тысяч долларов и 10 тысяч евро. Кроме того, неизвестный в маске и с пистолетом прихватил 30 коллекционных монет — реплик царских червонцев, а также ювелирные изделия и бриллианты по 0,5 карата.