Усатый герой. В Сыктывкаре кошка спасла мальчика во время пожара

164

Сам пожар произошёл в конце сентября утром в одноэтажном дачном доме. В здании находился 12-летний мальчик, который был на больничном. Его мама в это время работала.Когда началось возгорание, ребёнок спал. На помощь школьнику пришла кошка: она разбудила его и убежала сама. После этого мальчик выпрыгнул из окна.Впоследствии пострадавшего госпитализировали. Он получил ожоги ног, а также ушибы и отравление угарным газом.