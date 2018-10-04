Усатый герой. В Сыктывкаре кошка спасла мальчика во время пожара
4 октября 2018 22:42
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Сам пожар произошёл в конце сентября утром в одноэтажном дачном доме. В здании находился 12-летний мальчик, который был на больничном. Его мама в это время работала.
Когда началось возгорание, ребёнок спал. На помощь школьнику пришла кошка: она разбудила его и убежала сама. После этого мальчик выпрыгнул из окна.
Впоследствии пострадавшего госпитализировали. Он получил ожоги ног, а также ушибы и отравление угарным газом.
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