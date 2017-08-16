Упавшая с крыши многоэтажки 16-летняя тольяттинка умерла
16 августа 2017 13:38
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Упавшая ночью в среду, 16 августа, с крыши 16-этажного дома в Тольятти девочка-подросток скончалась, пишет Волга Ньюс.
Напомним, что о предварительным данным, в 01:45 с крыши многоэтожки по ул. Свердлова в Автозаводском районе упала 16-летняя девочка. Оперативно прибывшие на место происшествия врачи тольяттинской "скорой" сразу стали делать все возможное, чтобы срасти подростка и увезли ее в лечебное учреждение. Но там пострадавшая скончалась от травм.
В СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведения до самоубийства). Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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