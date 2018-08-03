Унесло в море на глазах у бабушки. В Сочи ребёнок погиб, упав в ливнёвку

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Поисками мальчика занимались специалисты Южного спасательного отряда МЧС. Вскоре его тело было обнаружено в акватории Чёрного моря.— В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, — комментируют в управлении СК по Краснодарскому краю.