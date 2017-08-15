Ульяновца, которого искали в Сызрани, нашли повешенным в лесу
15 августа 2017 12:52
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Тело 33-летнего Юрия Тимченко нашли в лесу в Сенгилеевском районе Ульяновской области. Его обнаружили повешенным на ремне безопасности своей машины.
Житель Ульяновска Юрий Тимченко пропал 1 июля. Вечером он вернулся с работы, но сразу же уехал, сказав, что скоро вернется. Но родные так и не дождались Юрия. Как выяснилось позднее, в тот же день на трассе Сызрань-Ульяновск камеры видеонаблюдения зафиксировали его автомобиль «Тойота Спринтер».
После появившийся в Интернете информации о пропаже мужчины, с его сестрой связались трое жителей Сызрани. Они сообщили, что видели автомобиль Юрия, но его самого там не было.
Поиски длились на протяжении полутора месяцев. Как сообщила сестра погибшего, мужчину нашли 13 августа.
По предварительным данным, рабочие обнаружили тело в Сенгилеевском районе в лесу повешенным на ремне безопасности его машины. При этом сам автомобиль был разграблен, сообщает местный портал 1ul.ru.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемых и задержанных пока нет, пишет КТВ-Луч.
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