Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 7 февраля, 02:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/02:
USD 65.67
0.1
EUR 74.77
-0.14
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Ульяновских школьников накормили вафлями с червями

6 февраля 2019 21:55
118
Пользователи соцсетей понадеялись, что это фейк. Однако подлинность снимков, к сожалению, была подтверждена в ходе проверки, передает life.ru.

Скандал вокруг организации школьного и детского питания в российских регионах набирает обороты. На этот раз вопиющий случай был выявлен в Ульяновске. В соцсетях был опубликован пост о том, что ученикам местной гимназии в столовой раздали вафли с червями. 

Родительское сообщество, комментируя шокирующие снимки, не стеснялось эмоций.

— Завтра идём к директору и пишем заявление коллективное. Дорогие родители, присоединяйтесь, не оставляйте это безнаказанным. Я до сих пор в себя прийти не могу! Первоклашки все вафли съели, — возмутилась одна из мам в соцсетях.

Подлинности снимков, к сожалению, была подтверждена в ходе проверки. Министерство образования и науки Ульяновской области сообщило, что заведующая производством пищеблока столовой гимназии № 33, "допустившая грубое нарушение", уже уволена. Все ответственные лица пищеблока привлечены к дисциплинарной ответственности, а в адрес поставщика готовят претензию. Ситуация также находится на контроле у губернатора, а мэрия Ульяновска готовит обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
6 февраля 2019  22:28
Отмечается, что реликвия обёрнута в кожаный переплёт, имеет золотое тиснение и состоит из 34 страниц.
У турецких контрабандистов изъяли Библию возрастом около 1200 лет
Отмечается, что реликвия обёрнута в кожаный переплёт, имеет золотое тиснение и состоит из 34 страниц.  Закон
135
5 февраля 2019  20:33
Ориентировочная стоимость выявленной партии табака составляет более 50 млн. рублей.
Самарскими таможенниками пресечен ввоз крупной партии кальянного табака
Ориентировочная стоимость выявленной партии табака составляет более 50 млн. рублей.  Закон
280
2 февраля 2019  16:05
С сентября 2018 года, в основном на 8-й и 9-й Просеках, стали регулярно фиксироваться кражи личного имущества граждан. При этом вор действовал очень нагло.
Тольяттинский "Витас" обворовывал по ночам элитные коттеджи в Самаре
С сентября 2018 года, в основном на 8-й и 9-й Просеках, стали регулярно фиксироваться кражи личного имущества граждан. При этом вор действовал очень нагло.  Закон
657
1 февраля 2019  19:42
Всего существует 75 версий развития событий, но наиболее вероятны три из них.
Генпрокуратура начнёт новое расследование гибели туристов на перевале Дятлова
Всего существует 75 версий развития событий, но наиболее вероятны три из них.  Закон
382
1 февраля 2019  18:15
Ей присудили 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Дочь погибшего в катастрофе Ту-154 выиграла суд у Минобороны
Ей присудили 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Закон
442
1 февраля 2019  17:31
Когда-то Усок встречалась с гражданином США, от которого родила ребёнка.
Грозит до 20 лет тюрьмы. Стала известна причина задержания актрисы Усок в США
Когда-то Усок встречалась с гражданином США, от которого родила ребёнка.   Закон
413
1 февраля 2019  14:44
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Шигонском районе мужчина незаконно убил лося
По данному факту возбуждено уголовное дело.  Закон
499
Весь список
Происшествия
6 февраля 2019  21:55
Ульяновских школьников накормили вафлями с червями
"Первоклашки съели".   Происшествия
117
6 февраля 2019  18:35
На поиски женщины был направлен техногенный отряд Поисково-спасательной службы в количестве 7 человек и 2 снегоходов
В Сергиевском районе спасатели больше 15 часов искали женщину заблудившуюся в поле
На поиски женщины был направлен техногенный отряд Поисково-спасательной службы в количестве 7 человек и 2 снегоходов   Происшествия
170
6 февраля 2019  11:51
Экс-руководителю самарской Госжилинспекции вновь продлили арест
Экс-руководителю самарской Госжилинспекции вновь продлили арест
Его подозревают в мошенничестве. Происшествия
184
Весь список
Криминал
6 февраля 2019  13:01
Водитель из Волгограда украл телефон в кафе около Сызрани
Водитель из Волгограда украл телефон в кафе около Сызрани
Мужчине может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. Криминал
196
5 февраля 2019  09:49
В Тольятти женщина мошенничала при продаже косметических средств Ущерб потерпевший оценил на общую сумму более 600 000 рублей.
В Тольятти женщина мошенничала при продаже косметических средств
Ущерб потерпевший оценил на общую сумму более 600 000 рублей. Криминал
186
4 февраля 2019  11:19
Самарчанка пыталась доставить наркотики на территорию Оренбургской области Она приговорена к 7 годам лишения свободы.
Самарчанка пыталась доставить наркотики на территорию Оренбургской области
Она приговорена к 7 годам лишения свободы. Криминал
298
Весь список


Видео
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
214
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
314
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
581
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
753
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
649
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
998
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1997
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1750
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2044
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2407
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2593
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3879
Весь список

Мероприятия
В Самаре отметят 100-летие со дня рождения легендарного конструктора Дмитрия Козлова
В «СамАрте» пройдет спектакль «Свет-Луна» с тифлокомментарием для слепых и слабовидящих зрителей
Самарцам представят выставку Елены Малыгиной «5:8 — золотой возраст»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные