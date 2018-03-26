Украинские пограничники в Азовском море задержали следовавшее под российским флагом рыболовецкое судно
26 марта 2018 18:14
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В воскресенье, 25 марта, корабль морской охраны Госпогранслужбы в 15 милях от Обиточной косы остановил судно «Норд». На борту находились десять человек.
«В ходе проверки установлено, что оно [судно] зарегистрировано на временно оккупированной территории Крыма. Кроме того, члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины», — говорится в сообщении Госпогранслужбы. У всех членов экипажа были при себе паспорта граждан России, выданные в Керчи.
При досмотре на судне были обнаружены трал для рыбной ловли и 5 т морепродуктов.
Судно вместе с командой доставили в порт Бердянска для проведения проверочных и процессуальных действий.
Госпогранслужба сообщила о задержании в прокуратуру, Службу безопасности и Национальную полицию. На членов экипажа составлены протоколы по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных нарушениях (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). В отношении капитана в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства).
Как сообщает «Интерфакс», «Норд» принадлежит ПК «Рыболовецкий колхоз имени 1 Мая» в Керчи. В самом производственном кооперативе эту информацию агентству подтвердили.
В феврале Херсонский городской суд арестовал ходящий под флагом Украины «Нефтерудовоз-45» за то, что тот заходил в порты Крыма. В прокуратуре также добавили, что судно имело отношение к незаконной поставке ильменитовой руды на территорию Крыма через порт Кавказ.
В том же месяце было принято решение передать ВМС Украины танзанийское судно Sky Moon, арестованное пограничниками за посещение Крыма. Его задержали в ноябре 2016 года на Дунае, экипаж оказал сопротивление.
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