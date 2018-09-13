Украинку поймали с 49 iPhone под юбкой на границе с Россией

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Украинка сильно нервничала, чем и привлекла внимание правоохранителей. Подозрительную женщину решили проверить через металлоискатель. Каково же было удивление пограничников при виде того, что оказалось у неё под юбкой. Женщина даже сшила специальные джинсовые карманы, в которые запихнула iPhone.В итоге у выдумщицы конфисковали все телефоны. Теперь ей предстоит ответить за содеянное.