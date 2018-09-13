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Украинку поймали с 49 iPhone под юбкой на границе с Россией

13 сентября 2018 23:29
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Украинка сильно нервничала, чем и привлекла внимание правоохранителей.
Украинские пограничники поймали на пропускном пункте Гоптовка изобретательную контрабандистку - у женщины под юбкой находилось 49 подержанных iPhone. Задержанная возвращалась с ценным грузом из России. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Незалежной, передает life.ru.

Украинка сильно нервничала, чем и привлекла внимание правоохранителей. Подозрительную женщину решили проверить через металлоискатель. Каково же было удивление пограничников при виде того, что оказалось у неё под юбкой. Женщина даже сшила специальные джинсовые карманы, в которые запихнула iPhone.

В итоге у выдумщицы конфисковали все телефоны. Теперь ей предстоит ответить за содеянное. 
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