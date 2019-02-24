Уголовное дело возбуждено после смертельного наезда на пешеходов в Петербурге. Видео
24 февраля 2019 18:16
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Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" после смертельного наезда на пешеходов в центре Санкт-Петербурга. Авария произошла в ночь на 24 февраля на Невском проспекте — она унесла жизни двоих человек, передает ren.tv.
Предполагаемый виновник ДТП был задержан. Им оказался 30-летний Мурад Касымов.
"Установлено, что мужчина лишен права управления транспортным средством еще в ноябре 2018 года", — отмечают в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла в центре Петербурга около 1:00. Мурад Касымов, находясь за рулем BMW, врезался в группу пешеходов. В результате наезда два человека скончались на месте — девушка, приехавшая в Северную столицу из Москвы, и гражданин США. Еще несколько человек пострадали.
По некоторым данным, минувшей ночью предполагаемый виновник аварии возвращался из бара, где, как пишет ряд СМИ, "надышался шариками". В какой-то момент, находясь за рулем, он "отключился". Иномарка влетела в дверь кафе на Невском проспекте, после чего вылетела обратно — на проезжую часть.
Видео здесь.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" после смертельного наезда на пешеходов в центре Санкт-Петербурга. Авария произошла в ночь на 24 февраля на Невском проспекте — она унесла жизни двоих человек, передает ren.tv.
Предполагаемый виновник ДТП был задержан. Им оказался 30-летний Мурад Касымов.
"Установлено, что мужчина лишен права управления транспортным средством еще в ноябре 2018 года", — отмечают в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла в центре Петербурга около 1:00. Мурад Касымов, находясь за рулем BMW, врезался в группу пешеходов. В результате наезда два человека скончались на месте — девушка, приехавшая в Северную столицу из Москвы, и гражданин США. Еще несколько человек пострадали.
По некоторым данным, минувшей ночью предполагаемый виновник аварии возвращался из бара, где, как пишет ряд СМИ, "надышался шариками". В какой-то момент, находясь за рулем, он "отключился". Иномарка влетела в дверь кафе на Невском проспекте, после чего вылетела обратно — на проезжую часть.
Видео здесь.
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