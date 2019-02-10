Удивительная история жителя Зеленограда, выжившего после падения с 12-го этажа благодаря лишнему весу
10 февраля 2019 20:35
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— Евгений на массе, в нём 140 килограммов хорошего человека. Бережно накопленные объёмы амортизировали удар. Ещё помогло удачно попавшееся дерево: Женя упал на него, а потом приземлился в сугроб, — сообщает телеграм-канал.
Мужчина пролетел примерно 40 метров. Сейчас пострадавший находится в реанимации с переломом позвоночника.
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